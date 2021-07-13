Arnavutluk'taki genel seçimin nihai sonuçları açıklandı

Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılan genel seçimin nihai sonuçları açıklandı.

Arnavutluk'ta 25 Nisan'da yapılan genel seçimin nihai sonuçları açıklandı.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Başbakan Edi Rama'nın genel başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti seçimi önde tamamladı.

Sosyalist Parti 140 sandalyeli mecliste 74 sandalye elde ederek üçüncü dönemde iktidarda kalma hakkı kazandı.

Demokratik Parti öncülüğündeki ittifak 59 milletvekili ile ikinci sırada yer alırken, Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) 4, Sosyaldemokrat Parti (PSD) ise 3 milletvekili çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saimir Alija