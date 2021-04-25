Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma sona erdi
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Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma sona erdi

Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma sona erdi
Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Arnavutluk'taki genel seçimde yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'da sona erdi.

Arnavutluk'taki genel seçimde yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'da sona erdi.

Ülke genelinde oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların kapatılmasıyla Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından oy sayımına başlanacak.

KQZ tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00'e kadar, kayıtlı 3 milyon 588 bin 869 seçmenin yüzde 45,48'inin oy kullandığı, seçim sürecinde kendilerine herhangi bir sorun bildirilmediği kaydedildi.

Devlet Seçim Komisyoneri İliryan Celibaşi, sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, oy kullanma noktalarında sıra bekleyenler dışında oy kullanma sürecinin sona erdiğini söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve toplanma yasağı gibi mevcut salgın önlemlerinin geçerli olduğu seçim gününde 22.00 ile 06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yeni seçim sisteminin hayata geçirildiği ülkede, başkent Tiran'da pilot uygulaması yapılan elektronik oy kullanımı ve sayımı da yenilikler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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