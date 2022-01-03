Arnavutluk'ta zorunlu Kovid-19 aşılamasına karşı protesto

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bazı kategorideki vatandaşlar için uygulanması zorunlu olarak uygulanması beklenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına karşı protesto düzenlendi. Rahibe Teresa meydanında düzenlenen protestoda onlarca vatandaş ve sivil toplum kuruluşu üyesi, işletmelerde çalışanlar için zorunlu aşılamayı protesto etti.

AA / Olsi Shehu - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet