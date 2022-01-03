Arnavutluk'ta zorunlu Kovid-19 aşılamasına karşı protesto - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutluk'ta zorunlu Kovid-19 aşılamasına karşı protesto

AA / Olsi Shehu - Haberler | Güncel

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bazı kategorideki vatandaşlar için uygulanması zorunlu olarak uygulanması beklenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına karşı protesto düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bazı kategorideki vatandaşlar için uygulanması zorunlu olarak uygulanması beklenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına karşı protesto düzenlendi. Rahibe Teresa meydanında düzenlenen protestoda onlarca vatandaş ve sivil toplum kuruluşu üyesi, işletmelerde çalışanlar için zorunlu aşılamayı protesto etti.

Arnavutluk'ta zorunlu Kovid-19 aşılamasına karşı protesto

Arnavutluk'ta zorunlu Kovid-19 aşılamasına karşı protesto

Arnavutluk'ta zorunlu Kovid-19 aşılamasına karşı protesto

AA / Olsi Shehu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title