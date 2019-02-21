Arnavutluk'ta "Sesler ve İzler" Sergisi - Tiran

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ressam Ahmet Yeşil'in "Sesler ve İzler" sergisi açıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde, Tiran Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen sergiye Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, sanatın sınırlarının olmadığını söyledi.

Başkent Tiran'da açılan bu serginin sıradaki durağının ABD olduğunu belirten Yörük, "Dolayısıyla bu akşam aslında bu sanatın evrenselliği, sanatın insanlar arasındaki birleştiriciliğine bir kez daha burada tanık oluyoruz. Bu sergi aslında aynı zamanda yüzyıllardır iç içe olan Türklerin ve Arnavutların geçmişteki estetik duygusunu ve güzellikleri paylaşmasının günümüze, çağdaş sanata yansımasıdır." diye konuştu.

Ahmet Yeşil'in, ünü sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Türkiye'nin sınırlarının ötesine de taşmış çok kıymetli bir sanatçı olduğunu kaydeden Yörük, "Kendisinin tablolarından da anlayacağınız üzere Ahmet Bey aslında dünyada bir tek. Ahmet Bey'in sanatındaki bu plastik uygulamalarla yaptığı çalışmalar, şu an yeryüzünde başka hiçbir çağdaş ressamın yapmadığı veya yapmayı denemediği bir tarz. Dolayısıyla Ahmet Bey bu özgün tarzıyla şu an Türkiye'de ve dünyanın pek çok önde gelen ülkesinde hem özel hem de resmi koleksiyonlarda eserleri bulunan son derece kıymetli bir sanatçımız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil de Arnavutluk'ta çok sıcak karşılandığını dile getirdi.

Sanatın insanların buluşmasında ortak nokta olduğunu belirten Yeşil, "Çatışmalı ve sorunlu günümüz dünyasının tek kurtuluşu, tek çaresi insanların sanat ve kültürle buluşması." dedi.

Sanat yaşamının 129'uncu kişisel sergisini açtığını anlatan Yeşil, "Sergimize gelen değerli konukların sesleri ve buradan giderken bıraktığım iz onlarda duygusal olarak olumlu bir şey bırakıyorsa o izi de bırakarak gitmekten çok mutlu olacağım." şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ardian İsufi ise Tiran Sanatlar Üniversitesinin Türk üniversiteleri ile iş birliği yaptığını, Türk üniversitelerinin sanat, kültür ve eğitime katkısı olduğunu vurguladı.

Sergi, 5 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA