Arnavutluk'ta gergin protestolar devam ediyor
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Arnavutluk'ta gergin protestolar devam ediyor

11.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 00:09

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, bir gencin, polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından başlayan gergin protestolar bugün de devam etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, bir gencin, polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından başlayan gergin protestolar bugün de devam etti.

İçişleri Bakanlığında başlayan ve Başbakanlık binasında devam eden gergin protestolar, başkentin diğer bölgelerine de sıçradı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu dönemde, 3 gündür protesto düzenleyen göstericiler, polise taş ve farklı nesneler fırlattı. Polisler ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Göstericiler, İçişleri Bakanı Sander Lleshaj'ın istifasının ardından Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu'nun da istifasını ve polis şiddetinin yasaklanmasını talep ediyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dün yaptığı açıklama ile İçişleri Bakanı Sander Lleshaj'ın istifasını sunduğunu açıklamıştı.

Başkent Tiran'da, 8 Aralık günü sokağa çıkma yasağının bulunduğu saate denk gelen 01.45'te 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Arnavutluk'ta gergin protestolar devam ediyor
Arnavutluk'ta gergin protestolar devam ediyor
Arnavutluk'ta gergin protestolar devam ediyor
Arnavutluk'ta gergin protestolar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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