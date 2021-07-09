Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Heyetine YEĞİTEK'te Sunum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Heyetine YEĞİTEK'te Sunum

Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Heyetine YEĞİTEK'te Sunum
Habermetre - Haberler | Toplum

Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığından gelen heyete, 8 Temmuz 2021 tarihinde MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden, YEĞİTEK'in tarihçesi, FATİH Projesi'nin genel çerçevesi, yapılan çalışmalar, öğretmen eğitimleri, sayılarla uzaktan eğitim konularında bilgiler verilerek...

Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığından gelen heyete, 8 Temmuz 2021 tarihinde MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden, YEĞİTEK'in tarihçesi, FATİH Projesi'nin genel çerçevesi, yapılan çalışmalar, öğretmen eğitimleri, sayılarla uzaktan eğitim konularında bilgiler verilerek Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın bileşenlerini anlatan detaylı bir sunum yapıldı. Uzaktan Eğitimin Geleceği ve Hedeflerinin anlatılmasının ardından Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi hakkında genel bilgiler verildi.

GJINI, EBA Destek Noktaları'nda öğrencilere sunulan hizmetleri beğendi

Sunumun ardından Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Politikaları Geliştirme Genel Müdürü Zamira GJINI, "EBA sistemine köylerde yaşayan öğrencilerin girme imkanlarının olup olmadığını" sordu. Kendisine evinde bilgisayarı ve interneti olmayan çocuklar için oluşturulan EBA Destek Noktaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca 664 bin öğrenciye, aylık 25 GB'lık interneti olan EBA'ya giriş yapabilecekleri tabletler dağıtıldığı belirtildi.

Üniversite Öncesi Eğitim Kalite Güvence Ajansı Genel Müdürü Gert JANAQI, "ülkemizdeki İnternet ağ alt yapısı ve öğretmen eğitimlerinin nasıl yapıldığı" hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sunumun ardından, EBA TV ve radyo stüdyolarını gezen heyetin ziyareti karşılıklı iş birliğine yönelik temennilerle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Heyetine YEĞİTEK'te Sunum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 19:16:40. #1.15#

title