Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Heyetine YEĞİTEK'te Sunum

Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığından gelen heyete, 8 Temmuz 2021 tarihinde MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden, YEĞİTEK'in tarihçesi, FATİH Projesi'nin genel çerçevesi, yapılan çalışmalar, öğretmen eğitimleri, sayılarla uzaktan eğitim konularında bilgiler verilerek...

Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığından gelen heyete, 8 Temmuz 2021 tarihinde MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden, YEĞİTEK'in tarihçesi, FATİH Projesi'nin genel çerçevesi, yapılan çalışmalar, öğretmen eğitimleri, sayılarla uzaktan eğitim konularında bilgiler verilerek Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın bileşenlerini anlatan detaylı bir sunum yapıldı. Uzaktan Eğitimin Geleceği ve Hedeflerinin anlatılmasının ardından Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi hakkında genel bilgiler verildi.

GJINI, EBA Destek Noktaları'nda öğrencilere sunulan hizmetleri beğendi

Sunumun ardından Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Politikaları Geliştirme Genel Müdürü Zamira GJINI, "EBA sistemine köylerde yaşayan öğrencilerin girme imkanlarının olup olmadığını" sordu. Kendisine evinde bilgisayarı ve interneti olmayan çocuklar için oluşturulan EBA Destek Noktaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca 664 bin öğrenciye, aylık 25 GB'lık interneti olan EBA'ya giriş yapabilecekleri tabletler dağıtıldığı belirtildi.

Üniversite Öncesi Eğitim Kalite Güvence Ajansı Genel Müdürü Gert JANAQI, "ülkemizdeki İnternet ağ alt yapısı ve öğretmen eğitimlerinin nasıl yapıldığı" hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sunumun ardından, EBA TV ve radyo stüdyolarını gezen heyetin ziyareti karşılıklı iş birliğine yönelik temennilerle sona erdi.

Kaynak: Habermetre