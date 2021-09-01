Arnavutluk'a geçici sığınan Afganlar AA'ya konuştu

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi devlet kurumlarında, uluslararası kuruluşlarda ve medya kuruluşlarında çalışan veya öğrenci olan çok sayıda Afgan'ın ülkeden göç etmesine neden oldu.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi devlet kurumlarında, uluslararası kuruluşlarda ve medya kuruluşlarında çalışan veya öğrenci olan çok sayıda Afgan'ın ülkeden göç etmesine neden oldu.

Nihai varış noktaları ABD veya üçüncü ülkeler olan Afganlara geçici sığınma hakkı tanıyan Balkan ülkelerinden ilki olan Arnavutluk'a geçen günlerde ayrı ayrı kafilelerde yüzlerce Afgan ulaştı.

İlk kafilenin 27 Ağustos'ta ulaştığı ülkede, Afganlar başkent Tiran'daki Studenti (Öğrenci) kentinin yanı sıra Dıraç ve Leş şehirlerine de yerleştirildi.

Afganlar, Studenti kentinde kendileri için ayrılan tesislerde yeni bir hayata başlarken ihtiyaç halinde Arnavut yetkililerle kayıt ve diğer işlemlerle ilgili iş birliği yapıyor, çocuklar ise oyunlar oynayarak vakit geçiriyor.

Arnavutluk'a sığınan Afganlardan 32 yaşındaki Aziz Koşan, AA muhabirine, Afganistan'daki işi, Arnavutluk'taki yeni hayatı ve gelecekteki planlarını anlattı.

Afganistan'da bir sivil toplum kuruluşunda araştırmacı olarak çalışan ve Arnavutluk'a eşi ile gelen Koşan, genç kızlara araştırma makaleleri yazabilmeleri, politika oluşturma ve tartışmaya katılmaları konusunda eğitimler verdiğini, bunun yanı sıra güvenlik ve savunma alanında Afgan hükümetine çalıştığını söyledi.

"Kanada'ya veya ABD'ye ulaşmayı umuyoruz"

Arnavutluk'taki yeni hayatlarını anlatan Koşan, "Burada çok şey keşfettik. Şimdilik burada kısıtlı bir hareket alanımız var ancak insanlar çok sevgi dolu. Dil ile ilgili bazı zorluklarla karşılaşıyoruz ancak sorun değil. Burası harika, insanlar çok yardımsever." diye konuştu.

Arnavut makamlarına form doldurma, tercüme ve kayıt gibi idari konularda yardımcı olduğunu aktaran Koşan, serbest zamanlarında ise Afganistan'daki ailesiyle konuştuğunu söyledi.

Dil engeli nedeniyle Arnavutluk'ta kalmayı düşünmediklerini söyleyen "ABD ve Kanada'ya iltica formunu doldurduk ve kabul edilmeyi umuyoruz. Kanada'ya veya ABD'ye ulaşmayı, belki de ömrümüzün sonuna kadar orada yaşamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aziz ile 31 yaşındaki eşi Fatime İbrahimi de Arnavutluk'a geldi.

Afganistan'da mali konularda çalıştığını, oluşan kaos nedeniyle uzaklaşmak zorunda kaldıklarını ifade eden İbrahimi, "Arnavutluk'ta kendimi çok iyi hissediyorum, güvenli ve burası iyi bir yer. Burada kalmayı düşünmüyorum çünkü burada yaşarsam dili öğrenmem lazım. Benim için zor çünkü 31 yaşındayım ve dili öğrenmeye zamanım yok. Öyle ki Kanada veya ABD'de yaşamayı tercih ediyorum. Facetime aracılığıyla ailemiz ile de iletişime geçiyoruz, çünkü onlar için endişeleniyoruz. Burada sadece eşimleyim." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'ta rahatım ve iyi bir hayat yaşıyorum"

Geçici olarak Arnavutluk'a gelenler arasında 16 yaşındaki lise öğrencisi Eisa Siddiqi de bulunuyor.

Babası, annesi, kız ve erkek kardeşleriyle yeni bir hayat için bu ülkeye gelen Siddiqi, "Arnavutluk'ta rahatım, sakinim ve iyi bir hayat yaşıyorum. Afganistan'da çok fazla hobim yoktu. Şimdi birkaç ay için yeni hobiler ve arkadaşlar bulma zamanı, ardından eğitimimi devam etmek için Kanada veya ABD'ye gitmek istiyorum. Burada diğerlerini (Afganları) ziyaret ederek ve kitap okuyarak zamanımı geçiriyorum." dedi.

30 yaşındaki Mohammad Tamim Raiskhail de Afganistan'da güvenlik güçlerinin bir üyesi olduğunu ve ülkesinde kalmanın ailesi için tehlikeli olduğunu söyledi.

Kamera karşısında konuşmak istemeyen Kunduz doğumlu 35 yaşındaki Delawar Delawar ise yeni hayatına çabuk uyum sağladığını ve ABD'ye göç etmek için prosedürlerin tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

Arnavutluk'a bugüne dek 607 Afgan geldi

Arnavutluk'un taahhüt ettiği yaklaşık 4 bin Afgan'dan 607'si ülkeye ulaştı.

Ülkeye gelenler arasında eğitimci, sanatçı, aydın, sivil toplum aktivistleri, gazeteci ve öğrenciler bulunuyor.

Nihai varış noktalarına gitmeyi bekleyen Afganlar, Arnavutluk'taki yeni hayatlarından dolayı memnun oldukları gözleniyor.

Afganistan'dan tahliye edilen Afganların geçici olarak sığınmasını kabul eden ülkeler arasında bulunan diğer Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya'ya taahhüt ettiği yaklaşık 750 Afgan'dan 149'u, Kosova'ya ise taahhüt ettiği yaklaşık 2 bin Afgan'dan 355'i ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu