Arnavutköy, Hamsi ve Horona Doydu

Arnavutköy Belediyesi tarafından 7. Hamsi Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli anlara sahne olan festivalde vatandaşlar hem hamsinin tadına doydu hem de Karadeniz ezgilerini dinlemenin mutluluğunu yaşadı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bu yıl 7'incisi düzenlenen festivale, Karadenizli şarkıcılar damga vurdu. Soğuk havaya aldırış etmeden alanı saatler öncesinde dolduran vatandaşlar, dağıtılan hamsilerden ve helvalardan alarak konser alanındaki yerlerine geçtiler. Binlerce vatandaşın katlımıyla düzenlenen festivalde Turan Şahin ve Ekin Uzunlar'ın verdiği konser ile vatandaş hem hamsiye hem de horona doydu.

"Farklı Kültürlerle Buluşuyoruz"

Bir araya gelebilmek için sebep aradıklarını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, bu konuda ellerinden geldiği kadar toplumsal bütünlüğe hizmet ettiklerini, bu yüzden de birçok festivaller düzenlediklerini söyledi. Pandemi döneminde vatandaşların evde kalmak zorunda kaldığını ifade eden Başkan Baltacı, "Bu dönemde hep beraber çok bunaldık. Şimdi ise tedbirleri asla elden bırakmadan organizasyonlarımıza yavaş yavaş başladık. Bugün de ilçemizde binlerce vatandaşımıza hamsi ikram ediyoruz. Bunun peşine lokma, kadayıf dolması, çiğ köfte festivallerimiz var. Bu etkinliklerle Türkiye'nin dört bir yanından farklı kültürleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Karadeniz Rüzgarı Esti

7. si düzenlenen hamsi festivalinde Karadeniz rüzgarı esti. Festivalde ilk sahneyi Karadenizin güçlü sesi Turan Şahin aldı. ya Ben Anlatamadum parçasıyla çıkış yapan Turan Şahin, konser alanın dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz dakikalar yaşattı. Daha sonra sahneyi Ekin Uzunlar aldı. Yeni ve eski parçalarını seslendiren şarkıcı, Arnavutköylüleri muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

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