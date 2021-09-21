Son dakika haberleri... Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi

Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi

Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi

İSTANBUL - Arnavutköy Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre bir otomobille parti binası önüne yanaşan zanlılardan bir tanesi araçtan inerek parti binasına 7 el ateş açtı. Kurşunlar camlar ve masalara isabet ederken binada kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre gece saat 03.30 sularında parti binası önüne yanaşan bir otomobilden inen bir kişi parti binasını hedef alacak şekilde 7 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda kurşunlar camlara ve masalara isabet etti. İçeride kimsenin olmaması ise adeta faciayı önledi.

Milletin iradesi kurşunlandı

Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, "Şuanda emniyet ekiplerimiz burada kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti. Özellikle Arnavutköy'de bu tarz olaylar ile karşı karşıya geleceğimizi ummuyorduk. Genel olarak baktığımızda Türkiye'de herkesin belinde bir silah var bugün burada bir yaralımız yok sadece mal kaybı var camlarımız kırıldı. Biz şuanda Deva ailesi olarak sükünetimizi koruyacağız genel merkezimiz ve il merkezimize bilgi verdik. Kamera kayıtlarını incelediğimiz zaman malum kişiler tarafından bir aracın park edildiğini bir kişini içeriden çıkarak partimizi hedef alarak kurşunlama yaptığını görebiliyoruz. Bizde avukatlarımız ve merkezimizden haber bekliyoruz olay şuanda çok sıcak." şeklinde konuştu.