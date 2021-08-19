Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan YILDIRIM / ARNAVUTKÖY'de zabıta ekipleri gelen şikayetler sonrası harekete geçerek kaçak ahırların yıkımına başladı.

Taylan YILDIRIM/ ARNAVUTKÖY'de zabıta ekipleri gelen şikayetler sonrası harekete geçerek kaçak ahırların yıkımına başladı. Yıkım sırasında komşu iki ahır sahibi sopalarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri bugün İmrahor Mahallesi'nde bulunan kaçak ahırların yıkımına başladı. Yıkım işlemleri sırasında komşu 2 ahır sahibi şikayet nedeniyle birbirini suçlayarak kavgaya etti. Sopalarla birbirine giren ahır sahipleri zabıta ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı
Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı
Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı
Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı
Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kadına uçan tekme attığı iddia edilen zabıta konuştu: 'Beni bir kareyle yargılamayın'
Kadına uçan tekme attığı iddia edilen zabıta konuştu: "Beni bir kareyle yargılamayın"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Hamid Karzai Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Demet Akalın Yıldız Tilbe Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arnavutköy'de zabıta yıkıma gitti, ahır sahipleri sopalarla birbirine saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:00:04. #1.16#

title