Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR
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Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR

03.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:16
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR

Son dakika gündem haberi... ARNAVUTKÖY'de üst geçit, yaya geçidi, trafik ışığı olmayan yolda bariyerleri atlayarak karşıya geçen mahalle sakinleri, isyanın eşiğine geldi.

ARNAVUTKÖY'de üst geçit, yaya geçidi, trafik ışığı olmayan yolda bariyerleri atlayarak karşıya geçen mahalle sakinleri, isyanın eşiğine geldi. Tehlikeli yolda  hızla geçen araçları kollayarak geçen  mahalle sakinleri zaman zaman ölümle burun buruna geliyor, bir an evvel önlem alınmasını istiyor.

Arnavutköy'e bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar,  mahalleleri ile aynı adı taşıyan caddede yolun karşısına geçebilmek için tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiriyor. Arnavutköy – Tayakadın yolu olarak da bilinen ve İstanbul Havalimanı'nın da faaliyete geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğunun ciddi oranda arttığı Fatih Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından 4 şeritli yol, geçtiğimiz haftalarda hizmet vermeye başladı. Yolun yapımı bitti, otobüs duraklarının tabelası dikildi ancak Fatih Caddesi üzerinde bulunan Terkos Yolu durağından inen yolcular, yolun karşı tarafındaki evlerine gitmek için oldukça zorlanıyorlar. Yolda ne bir üst geçit ne yaya geçidi ne de trafik ışıkları var. İndikleri otobüs durağından yolun karşısına geçebilmek için yolun ortasındaki bariyerleri aşmak zorunda kalan vatandaşlar, hızla geçen araçları da kollarken  adeta ölümle burun buruna kalıyor.

Mahalle sakinleri, özellikle akşam saatlerinde işten dönen kadınların, yaşlı ve engelli vatandaşların yolun ortasındaki bariyerleri aşarken kaza tehlikesi atlattıklarına dikkat çekerek, "Yetkililerden yardım istiyoruz. ya bir yaya geçidi ya bir trafik lambası ya da bir üst geçit ile bu sorunumuzun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" dediler.

- İstanbul

Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEHLİKELİ YOLDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ... NE ÜST NE YAYA GEÇİDİ NE DE TRAFİK IŞIĞI VAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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