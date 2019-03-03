Silahlı Çatışmada Ölen 2 Kardeşin Ağabeyi, Acıya Dayanamayıp İntihar Etti

İstanbul Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız'ın ağabeyi Yaşar Yıldız evinde intihar etti.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Arnavutköy'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız öölürken 3 kişi yaralandı.

MİNİBÜS HATTI İÇİN TARTIŞTILAR

Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

KARDEŞ ACISINA DAYANAMADI

Hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyleri Yaşar Yıldız, kardeş acısına dayanamayıp evinde intihar etti.

Kaynak: İHA