Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSE ÇARPTI
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Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSE ÇARPTI

19.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:15
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSE ÇARPTI

Son dakika haberi... Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse arkadan çarptı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. 9 polis de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 15.30'da Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Celil Konukçu'nun kullandığı 34 GC 1998 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen ve içerisinde çevik kuvvet polislerinin bulunduğu minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Celil Konuk hafif yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevik kuvvet polislerinden 6'sı Arnavutköy Devlet Hastanesi, 3'ü de Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı götürüldü. Çevik kuvvet polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve çevik kuvvet polislerinin sağlık durumları ile yakından ilgilendi. Arnavutköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSE ÇARPTI
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSE ÇARPTI
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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