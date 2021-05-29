Arnavutköy'de kumaş fabrikasında korkutan yangın
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Arnavutköy'de kumaş fabrikasında korkutan yangın

Arnavutköy'de kumaş fabrikasında korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Arnavutköy'de çıkan fabrika yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

İstanbul Arnavutköy'de çıkan fabrika yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Fabrikada bulunan makinelerin peş peşe patlaması endişeye neden olurken çalışanlar kendilerini son anda dışarı attı. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, bugün saat 18.30 sularında Arnavutköy'e bağlı Ömerli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı kumaş fabrikasının giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın içerisinde bulunan makinelerde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlama seslerini duyan işçiler kendilerini dışarıya atarken, patlama sonrasında çıkan yangına müdahale edilmesi için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın kontrol altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemede bulundu.

Kaymakam Odabaş incelemelere katıldı

Fabrikada çıkan yangının ardından olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, yangın esnasında fabrikada bulunan işçilerle görüşerek inceleme gerçekleştirdi.

Yangın drone ile görüntülendi

Fabrika ve etrafında yapılan çalışmalar devam ederken yangın drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

"Burada bile duramadık"

Yangın esnasında fabrikada bulunan Bayram Aydemir, "İlk başta bir patlama sesiyle hepimiz fark ettik. Dışarı çıktığımızda alevler içindeydi zaten. Onda herkes panikle itfaiye ve ambulansı aradı. Ama yaralanan kimseyi görmedim. Buranın müşterisiyim. İçeride işçiler vardı herkes panikle dışarı çıktı. İnşallah kimse yoktur içeride" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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