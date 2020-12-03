ARNAVUTKÖY'DE KARI KOCA TARTIŞMASINDA KAN AKTI
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ARNAVUTKÖY'DE KARI KOCA TARTIŞMASINDA KAN AKTI

03.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:01
ARNAVUTKÖY'DE KARI KOCA TARTIŞMASINDA KAN AKTI

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de karı koca kavgasında kan aktı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de karı koca kavgasında kan aktı. Koca ölürken, yaralanan eş hastaneye kaldırıldı. Olay, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi, Alpertunga Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Eşiyle ekonomik nedenle tartışan Turgut Çelik tüfekle intihar etmek istedi. Bu sıra Nevin Çelik de eşinin intiharına engel olmak için tüfeğin üzerine atladı. Tüfeğin patlaması üzerine Turgut Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, elinden yaralanan Nevin Çelik'te hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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