Arnavutköy'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
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Arnavutköy'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

03.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:06

Arnavutköy'deki Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy'deki Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan inşaat alanındaki straforlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen ve yoğun dumana neden olan yangını görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu arada, çoğunluğu çocuklardan oluşan mahalle sakinleri yangını izlemek için olay yerine geldi.

Polis ekipleri, vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak, evlerine dönmeleri için çaba sarf etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

İnşaatta bekçilik yapan Kudret Cihan da yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Yoldan geçen vatandaşlar sigara izmariti de atmış olabilir. İnşaat alanında bulunan straforlar tutuştu. Ben olay yerine gelinceye kadar alevler etrafı zaten sarmıştı. İtfaiye gelinceye kadar vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale ettik. İki tır dolusu inşaat malzemesi yandı." diye konuştu.

Arnavutköy'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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