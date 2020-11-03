Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı

Arnavutköy'de, dün hırsızlık yaptığı mağazaya bugün tekrar gelen kadın, duvarda "Hırsız" başlığıyla asılı fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşırarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşlı kadının mağaza önünde asılı duran hırkayı çalması ve tekrar gelince fotoğrafını görerek uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy Ayşıl Sokak'ta bulunan giyim mağazasında dün meydana gelen olayda, bir mağazanın kapısında askılıklarda bulunan kıyafetlerden birini çalan kadın, iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Kamera kayıtlarını izleyerek hırsızlığı fark eden mağaza sahibi Alpay Fatih Türken, görüntülerdeki kadının fotoğraflarını iş yerinin duvarına astı.

KADININ FOTOĞRAFINI DUVARA ASTI

Türken duvara "Hırsız" başlığıyla astığı fotoğrafların altına "Yukarıda resmini görmüş olduğunuz hırsız kiminizin komşusu, kiminizin akrabası, kiminizin bir tanıdığı, belki de birilerinin annesi veya eşi 02.11.2020 tarihin de mağazamızın önünden ürün çaldı. Biz, hırsızın yaşından kadın olmasından ve belki de bir anlık gafletinden böyle bir eylem gerçekleştirmiş olduğunu düşündüğümüzden hakkında yasal bir işlem başlatmadık. Biz utandık ama o utanmadı. Gelip özür dilemediği takdirde yasal işlem başlatacağız." ifadelerine yer verdi.

KENDİ FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE HIZLA UZAKLAŞTI

Bugün tekrar aynı mağazaya gelen kadın, duvarda kendi fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşırarak olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı