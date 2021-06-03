ARNAVUTKÖY'DE EL FRENİ ÇEKİLMEYEN MİNİBÜS İNŞAAT İSKELESİNE ÇARPTI: 2 YARALI
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ARNAVUTKÖY'DE EL FRENİ ÇEKİLMEYEN MİNİBÜS İNŞAAT İSKELESİNE ÇARPTI: 2 YARALI

ARNAVUTKÖY'DE EL FRENİ ÇEKİLMEYEN MİNİBÜS İNŞAAT İSKELESİNE ÇARPTI: 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber: Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAARNAVUTKÖY'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, yokuş aşağı hareket edip aynı sürücüye ait inşaattaki iskeleye çarptıktan sonra bir arsadaki ağaçlık alanda durabildi.

Haber: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, yokuş aşağı hareket edip aynı sürücüye ait inşaattaki iskeleye çarptıktan sonra bir arsadaki ağaçlık alanda durabildi. Araç içindeki 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anında inşaat iskelesinde çalışan işçi olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs sürücüsü evinin bulunduğu sokağa aracını park etti. Araç içerisindeki 2 kişi henüz araçtan inmemişken sürücü minibüsün bagajından bir şeyler almak için şoför koltuğundan ayrıldı. O sırada minibüs bir anda hareket etti. İçindeki 2 kişiyle birlikte yokuş aşağı hızla hareket eden minibüs, aynı sokakta bulunan ve minibüs sürücüsüne ait olduğu öğrenilen binanın dış cephesi için kurulan inşaat iskelelerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle inşaat iskelesinin bir kısmı yıkıldı.

Hızını alamayan minibüs caddeye çıktı ve kaldırıma çarptıktan sonra boş bir arsada durabildi. Yaşanan kazada minibüs içerisindeki 2 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanırken mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

"KAZADAN YARIM SAAT ÖNCE İSKELENİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDUK"

Kazanın yaşandığı sırada inşaat iskelesinde çalışan işçilerin molada olması ve caddede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kazayı gören mahalle sakinleri, yaşanan olaydan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirirken, kaza anında yolda ve kaldırımda çocukların olmamasının büyük bir şans olduğunu söylediler. Araç sürücüsüne ait inşaatta çalışan Fesih Şener, 'Kazadan yarım saat önce iskelenin üzerinde çalışıyorduk. Kaza anında mola vermiştik. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

ARNAVUTKÖY'DE EL FRENİ ÇEKİLMEYEN MİNİBÜS İNŞAAT İSKELESİNE ÇARPTI: 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE EL FRENİ ÇEKİLMEYEN MİNİBÜS İNŞAAT İSKELESİNE ÇARPTI: 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE EL FRENİ ÇEKİLMEYEN MİNİBÜS İNŞAAT İSKELESİNE ÇARPTI: 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE EL FRENİ ÇEKİLMEYEN MİNİBÜS İNŞAAT İSKELESİNE ÇARPTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARNAVUTKÖY'DE EL FRENİ ÇEKİLMEYEN MİNİBÜS İNŞAAT İSKELESİNE ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler
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