ARNAVUTKÖY'DE ARI KOVANI HIRSIZLIĞINI FOTO KAPAN İLE ÇÖZDÜ
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ARNAVUTKÖY'DE ARI KOVANI HIRSIZLIĞINI FOTO KAPAN İLE ÇÖZDÜ

ARNAVUTKÖY'DE ARI KOVANI HIRSIZLIĞINI FOTO KAPAN İLE ÇÖZDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de arıcılık yapan Halil Yılmaz'ın arı kovanları ve ekipmanları defalarca çalındı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de arıcılık yapan Halil Yılmaz'ın arı kovanları ve ekipmanları defalarca çalındı. Yılmaz son çare olarak arı kovanlarının olduğu alana foto kapan kurdu. Arı kovanlarının çalınması foto kapana saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de yıllardır arıcılıkla uğraşan Yılmaz'ın arı kovanları defalarca çalındı. Arıcılık yaptığı arazi 5 kez hırsızların hedefi olan Yılmaz, son çare olarak arı kovanlarının olduğu alana foto kapanlar yerleştirdi. Arı kovanlarını deviren ve bazı ekipmanları da çalan hırsızların görüntüleri foto kapanlarla kaydedildi. Hırsızlık anı görüntülerini polise teslim eden ve şikayetçi olan Yılmaz, hırsızların bir an evvel yakalanmasını bekliyor. 

"35-30 BİN LİRALIK ZARARIM VAR" 

Yılmaz, "Bizim buraya hırsızlar 4 veya 5 kere geldiler. Ben emniyete bildirdim ama bir çözümü olmadı. Benim başka bir gelirim yok. Ben burada arıcılık ile geçimimi sağlıyorum ama başka para kazandığım inanın hiçbir şey yok. Emekli de değilim. Şu an 35-30 bin liralık zararım var ne yapayım ben" dedi.

" Bir an önce burada bu hırsızların bulunmasını istiyorum" diyen Yılmaz,  "Biz arıcılar ormanlık alanda olduğumuz için Allah'a emanetiz, emniyetimiz yok. En azından bize izin verseler etrafı çevirebilsek kendi güvenlik önlemlerimizi almaya çalışsak. Devletimiz her türlü desteği veriyor, yapmaya çalışıyoruz ama bu tür olaylar hevesimizi kırıyor. Devlet hibe veriyor mesela ben bu sene hibe alamadım; çünkü devletime bir şey üretemedim ki utandım almaya. Biz artık bu işle nasıl başa çıkacağız inanın bilmiyorum. Tamam bütün ekipmanları çalsınlar bir şey demiyorum ama bu bal kovanlarından ne istediler, bu arılardan ne istediler? Bu beni çok üzüyor gerçekten" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARNAVUTKÖY'DE ARI KOVANI HIRSIZLIĞINI FOTO KAPAN İLE ÇÖZDÜ - Haberler
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