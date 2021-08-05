ARNAVUTKÖY'DE 7 İNEK VAHŞİCE BIÇAKLANDI
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ARNAVUTKÖY'DE 7 İNEK VAHŞİCE BIÇAKLANDI

ARNAVUTKÖY'DE 7 İNEK VAHŞİCE BIÇAKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de 7 büyükbaş inek kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

ARNAVUTKÖY'de 7 büyükbaş inek kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İneklerin sahibi Ayşe Şahin, "Bunu yapan insan olamaz. Bu nasıl bir vahşet, bu nasıl bir vicdansızlıktır. Geçimimizi bu hayvanlardan sağlıyoruz. Hayvanlarımıza bu zulmü yapan canilerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Arnavutköy Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Recep Şahin çifti, 3 Ağustos Salı günü ineklerini otlaması için ahırdan çıkardı. Akşam saatlerinde meraya saldıkları hayvanlarını ahıra götürmek isteyen çift, saatlerce aramalarına rağmen hayvanlarını bulamadı. 4 Ağustos Çarşamba günü sabahı hayvanlarını bulan çift, 7 büyükbaş hayvanın çeşitli yerlerinden bıçaklandığını, bazılarının ise kuyruklarının kesildiğini gördü. Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran Şahin çifti, hemen veterinere haber verdi. Bıçakla yaralanan ve kan kaybeden hayvanlara müdahale eden veteriner hekim, hayvanların kesilen yerlerine dikiş attı. Şahin çifti, hayvanlarına bunu yapan canilerin bulunmasını istedi. 

"HAYVANLARIMIZA BU ZULMÜ YAPAN CANİLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Omurgalarından ve özellikle de bacaklarından yaralanan hayvanlarının ayakta durmakta zorlandığını söyleyen Ayşe Şahin, "Bunu yapan insan olamaz. Bu nasıl bir vahşet, bu nasıl bir vicdansızlıktır. Bizim bir emekli maaşımız var. Geçimimizi bu hayvanlardan sağlıyoruz. Maddi açıdan zararımız var ancak bizim içimiz yanıyor, vicdanımız sızlıyor. Biz sokaktaki tüm canlıları seviyoruz. Bu hayvanlarımıza da gözümüz gibi bakıyorduk. Onların böyle acı çekiyor olduklarını görmek içimizi parçalıyor. Hayvanlarımıza bu zulmü yapan canilerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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