ARNAVUTKÖY'DE 15 BIÇAK DARBESİ VE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLLER YAKALANDI

Yalnız yaşadığı evinde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve boğazı kesilerek öldürülen Semih Kuyumcu'nun katil zanlıları yakalandı. Arnavutköy'de saklandıkları evde yakalanan 3 Pakistan uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

16 Kasım tarihinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun katil zanlılarının peşine düşen polis ekipleri, adım adım takip ettikleri katillerin izini yine Arnavutköy'deki bir evde buldu. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla İslambey Mahallesi Berkant sokaktaki saklandıkları evde yakalanan Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muhib Efride, Jahangir Khan ve Tahir Afridi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon yapılan evdeki 10 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.