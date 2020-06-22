ARM Tabanlı MacBook Çıkış Tarihi Belli Oldu
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ARM Tabanlı MacBook Çıkış Tarihi Belli Oldu

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar, şirketin tıpkı iPhone ve iPad modellerinde olduğu gibi Mac ve MacBook modellerinde de kendi işlemcisini oluşturmayı planladığını işaret ediyordu.

ARM Tabanlı MacBook Çıkış Tarihi Belli Oldu
22.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:56

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar, şirketin tıpkı iPhone ve iPad modellerinde olduğu gibi Mac ve MacBook modellerinde de kendi işlemcisini oluşturmayı planladığını işaret ediyordu. Buna karşın resmi bir açıklamanın yapılmaması, iddiaların yalnızca bir söylentiden ibaret olmasına yol açmakta. Yeni raporlar ARM Tabanlı MacBook modelleri için neredeyse kesin bir tarihi gözler önüne seriyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

ARM Tabanlı MacBook Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Bloomberg tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir rapor, şirketin WWDC 2020 sırasında ARM Tabanlı Mac modelleri için bir açıklama yapmasını öngörüyordu. Tutarlı sızıntıları ile tanınan güvenilir analist Ming-Chi Kuo bu raporları bir adım ileriye taşıyor ve söz konusu modellerle ne zaman tanışacağımızı gözler önüne seriyor.

Kuo tarafından yapılan açıklamaya göre Intel işlemci ile yollarını ayıracak olan Mac ve MacBook modelleriyle 2021 yılının başlarında karşılaşacağız. Kuo, bir ihtimal 2020 yılının sonlarının da geçerli olabileceğini düşünse de bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

Temel tasarım hatları açısından birbirine oldukça benzeyecek olan modeller, yalnızca temel bileşenler noktasında farklılık gösterecek. Öte taraftan bunun performansa nasıl yansıyacağı ile ilgili belirsizlikler sürmeye devam ediyor.

Peki siz bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın Intel ile iş birliğine son verip kendi işlemcisi ile yoluna devam etmesi mantıklı bir adım mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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