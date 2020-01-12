Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

12.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:12

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne, hafta sonu özellikle İstanbul ve Ankara'dan tatilciler akın etti.

Gerede'de bulunan, 1800 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. 900 metrelik slalom, 5 bin metrelik mukavemet pistine sahip olan ve 2 mekanik tesisin bulunduğu kayak merkezine gelenler, doğa manzarasında kayak yaptı. Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne ilk kez gelen kayak tutkunları, çok beğendiklerini söyledi. Ulaşım açısından TEM ve D100 yoluna yakınlığıyla tercih edilen kayak merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

Kaynak: DHA