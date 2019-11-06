Arkeolog Çınaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

06.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:48

Ankara'da hayatını kaybeden arkeolog Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, vasiyeti üzerine yaklaşık 20 yıldır kazı başkanlığını yürüttüğü Hitit Medeniyeti'nin önemli şehirlerinden Alacahöyük'ün bulunduğu köyde son yolculuğuna uğurlandı.

Arkeolog Çınaroğlu'nun cenazesi, Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze aracı ile Alacahöyük köyüne getirildi.

Çınaroğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, mezarlık önünde kılınan cenaze namazından sonra annesinin de mezarının bulunduğu kabristana defnedildi.

Törene Çınaroğlu'nun eşi Semra Çınaroğlu, kızları Ayben Gözütok ve Sinem Erenel'in yanı sıra Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum Müzeler Müdürü Metin Çakar ile meslektaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Çınaroğlu'nun kızı Ayben Gözütok, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının 20 yılı aşkın süredir Alacahöyük antik kentinde kazı çalışmalarına başkanlık yaptığını söyledi.

Babasının çok büyük bir şevke, özveriyle, çok iyi öğrenciler yetiştirerek arkasında çok büyük miras bırakmaya gayret ettiğini anlatan Gözütok, "Babamın Alacahöyük için çok büyük umutları, hedefleri vardı. Ailece eminiz ki onun vefatından sonra da gerekli her şey yapılacak ve onun mirası yerine getirilecektir. Acımız büyük. Alacahöyük'e defnedilmek istedi. Çünkü ebediyete burada ulaşmak istedi. Mirasının korunacağına eminiz." ifadelerini kullandı.

Binlerce tarihi eseri gün yüzüne çıkarılmasını sağladı

Hititlerin dini başkenti olarak bilinen ve ilk kez 1907 yılında Osmanlı arkeoloğu Makridi Bey tarafından kazı çalışması yapılan Alacahöyük'te 1935'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve verdiği bir miktar parayla yeniden başlatılan kazılar senelerdir devam ediyor.

Türkiye'nin "ilk milli kazı alanı" unvanına sahip Alacahöyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Ankara Üniversitesince yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına son 20 yıldır Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu başkanlık yapıyordu.

Bugüne kadar binlerce tarihin eserin gün yüzüne çıkarılmasında emeği olan Çınaroğlu, Hititlerce yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen ve Anadolu'nun en eski barajı olarak değerlendirilen Çorum'daki Hitit Barajı'nın çevresine yapılan arkeopark projesinin hayata geçirilmesine öncülük etmişti.

Kaynak: AA