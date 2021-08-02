Çaresiz yaşlı adamın ormana son bakışı yürek dağladı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı
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Çaresiz yaşlı adamın ormana son bakışı yürek dağladı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sosyal medyada bir vatandaşın videosu, gündem oldu. Videodaki yaşlı adam çaresizce ilerledikten sonra arkasındaki alevlere baktı. Yaşlı adamın çaresiz bakışı, çok konuşuldu.

Türkiye, günlerden bu yana devam eden orman yangınlarına ağlıyor. Yangınlar nedeniyle büyük çapta ormanlık alan zarar görürken, bölgeden acı manzaralar gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada viral olan videoda, yangın çıkan alanın önünde yürüyen yaşlı bir adam yer aldı. Yaşlı adamın, yanan alana çaresiz şekilde bakması ise sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Çaresiz yaşlı adamın ormana son bakışı yürek dağladı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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