Arkadaşlıkları ilkokula dayanan kızlar iş yerlerini açtı
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Arkadaşlıkları ilkokula dayanan kızlar iş yerlerini açtı

Arkadaşlıkları ilkokula dayanan kızlar iş yerlerini açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te iki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte okuyarak hayal ettikleri iş diyet ve uzman danışmanlık merkezini açtılar.

Bilecik'te iki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte okuyarak hayal ettikleri iş diyet ve uzman danışmanlık merkezini açtılar.

Açılışa, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve davetliler katıldı. İşyerinin kurdelesini kesen Tüzün ve Şahin, genç kızlara yeni işyerlerinin hayırlı olması dilediler. Başkan Şahin, "Diyetisyen Zeynep Nisa Ay ile Dilara Uzel'in ortaklığında kurulan Uzay Diyet ve Danışmanlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Genç girişimcilerimize yeni işlerinde bol kazançlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ikili birlikte sürdürdükleri ilk ve ortaöğretimin, lisenin ardından aynı üniversiteyi kazanıp mezun oldular. Ardından aynı mesleği seçen ikili Bilecik'te ortak iş yeri açtılar. - BİLECİK

Arkadaşlıkları ilkokula dayanan kızlar iş yerlerini açtı
Arkadaşlıkları ilkokula dayanan kızlar iş yerlerini açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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