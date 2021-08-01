Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü
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Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü

Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, 3 arkadaşıyla birlikte piknik yaparken yanlarında bulunan tabancanın iddiaya göre kazara ateş alması sonucu vurularak ağır yaralanan Elif Saltık (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TOKAT'ta, 3 arkadaşıyla birlikte piknik yaparken yanlarında bulunan tabancanın iddiaya göre kazara ateş alması sonucu vurularak ağır yaralanan Elif Saltık (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastane önünde sedyeye konulurken talihsiz kadının üzerinden düşen mermi çekirdeği düşerken, olay yerindeki 3 kişi gözaltına alındı. 

Olay, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre piknik yapmak için ikisi erkek ikisi kadın oldukları öğrenilen E.A., D.S., Ü.K. ve Elif Saltık köyün yaylasına gitti. Grup burada eğlenirken yanlarında bulunan ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Elif Saltık'a isabet etti. Saltık, kurşunun göğüs bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralanan Saltık, arkadaşları tarafından otomobil ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Saltık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saltık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri Saltık'ın yanında bulunan E.A., D.S. ve Ü.K. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

SEDYEYE KONULURKEN ÜZERİNDEN MERMİ ÇEKİRDEĞİ DÜŞTÜAyrıca hastane önünde sedyeye konulurken Saltık'ın üzerinden düşen mermi çekirdeği ise jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere delil torbasına konularak götürüldü.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.


Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü
Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü
Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü
Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü
Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü
Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü
Arkadaşlarıyla pikniği giden kadın kazara vurularak öldü, üzerinden mermi çekirdeği düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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