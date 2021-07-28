Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü Bursa'da dere kenarında arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Faruk Turan ekipler tarafından kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü

BURSA - Bursa'da dere kenarında arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Faruk Turan ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gökdere'de yaşandı. Faruk Turan ve 4 arkadaşı birlikte alkol almaya başladılar. İlerleyen saatlerde Faruk Turan alkolünde etkisiyle dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten dereye düştü. Arkadaşları Turan'ı düştüğü yerden çıkaramayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Turan'ı düştüğü yerden çıkardılar. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan sağlık ekiplerinini olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit
5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığın yakınlarından, görüntüleri emniyete veren aileye tehdit
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Ece Erken Düm Tek Tek Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 06:51:01. #1.14#

title