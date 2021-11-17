Arkadaşlarının ölümüne neden olduğu düğünde 2 şarjör boşaltmış

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da, ruhsatsız tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşları Emin Alparslan (44) ile Murat Şahin'in (38) ölümüne neden olmaktan tutuklanan Murat Yılmaz'ın (46), düğüne alkollü olarak katıldığı, halayda 2 şarjör mermi boşalttığı ortaya çıktı. Yılmaz, ifadesinde, Alparslan ve Şahin'den mermi aldığını da söyledi.

Olay, 14 Kasım'da, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanında yapılan düğünde halay çekilirken, tabancayla rastgele ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti. Alparslan ve Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Şahin ile 3 çocuk babası Alparslan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.