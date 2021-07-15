Arkadaşlarına yardıma koşan Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
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Arkadaşlarına yardıma koşan Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Arkadaşlarına yardıma koşan Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, İstanbul'da görevli arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Alikan mahallesindeki kabri başında dualarla anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, İstanbul'da görevli arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Alikan mahallesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Dalgıç için, ölümünün 5'inci yılında ailesinin yaşadığı Alikan mahallesindeki mezarı başında tören düzenlendi. Törende şehidin kabrine karanfil bırakıldı ve özel harekat polisleri saygı atışı yaptı. Tören sonunda şehit için Kur'an-ı Kerim okundu. Törenin ardından Vali Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

Şehidin mezarı başında düzenlenen törene; şehidin annesi Asiye Dalgıç, ağabeyi Batuhan Dalgıç, kardeşi Mustafa Dalgıç, şehidin yakınları ile Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak katıldı. - ESKİŞEHİR

Arkadaşlarına yardıma koşan Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
Arkadaşlarına yardıma koşan Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
Arkadaşlarına yardıma koşan Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
Arkadaşlarına yardıma koşan Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
Arkadaşlarına yardıma koşan Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
Arkadaşlarına yardıma koşan Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
Arkadaşlarına yardıma koşan Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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