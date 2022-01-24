Arkadaşları düğününe gelemeyince, kendisi görev yerine gitti - Haberler
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Arkadaşları düğününe gelemeyince, kendisi görev yerine gitti

Arkadaşları düğününe gelemeyince, kendisi görev yerine gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de itfaiyede görev yapan Batuhan Kara hayatını Nilüfer Daş ile birleştirdi.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de itfaiyede görev yapan Batuhan Kara hayatını Nilüfer Daş ile birleştirdi. Damat, görevde oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarının görev yaptığı merkeze gidince meşaleler ile karşılandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan Batuhan Kara, arkadaşlarının görevleri dolayısıyla düğününe gelememesi üzerine, görev arkadaşlarının yanına gitti. Meşaleler ile karşılanan damat ve gelin mesaide olan arkadaşları ile fotoğraf çektirdi.

Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı. Damat Batuhan Kara ile gelin Nilüfer Daş'ı itfaiye erleri, amirleri tebrik etti. - KOCAELİ

Arkadaşları düğününe gelemeyince, kendisi görev yerine gitti

Arkadaşları düğününe gelemeyince, kendisi görev yerine gitti

Arkadaşları düğününe gelemeyince, kendisi görev yerine gitti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Kocaeli, Yerel, Haber

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