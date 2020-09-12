Bunalıma giren genç, arkadaşının iş yerinde terasa çıkıp intihara kalkıştı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen bir şahıs arkadaşının iş yerinde terasa çıkıp intihara kalkıştı. Kendisini ikna etmeye çalışan polise de tabanca doğrultan şahıs, güçlükle gözaltına alındı.

Antalya'da bunalıma girdiği iddia edilen M.Ö. (45), ziyarete gittiği iş yerinin terasına çıkıp, tabancayla intihara kalkıştı.

Kendisini ikna etmeye çalışan polise de tabanca doğrultup, bir süre sonra tabancayı aşağı atan M.Ö., güçlükle gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., bir arkadaşının iş yerine ziyarete geldi. Burada arkadaşıyla bir süre çay içen M.Ö. daha sonra iş yerinin bulunduğu binanın terasına çıkarak yanındaki tabancayı başına dayadı. Durumu gören arkadaşı ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler M.Ö.'nün silahlı olması nedeniyle çelik yeleklerini giydi.

POLİSE TABANCA DOĞRULTTU

Zaman zaman elindeki tabancayı sallayan, daha sonra binanın merdiven boşluğuna inerek, cama çıkan M.Ö. çevredekilere bağırdı. Polis, çevrede meraklı gözlerle olayı izleyen kalabalığı uzaklaştırdı. Polisin konuşmak için yanına çıktığı M.Ö., elindeki tabancayı bir süre konuştuğu polise doğrulttu.

GÜÇLÜKLE GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis M.Ö.'nün yanından ayrıldı. M.Ö. bir süre sonra elindeki tabancayı camdan aşağı doğru attı. Polis ekipleri yerdeki tabancayı aldı. Ekiplerin yukarı çıktığı M.Ö., gözaltına alınmamak için ekiplere direndi. Güçlükle gözaltına alınan M.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA