Arkadaşının evine havalandırmadan girmek isterken sıkıştığı yerde öldü
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Arkadaşının evine havalandırmadan girmek isterken sıkıştığı yerde öldü

Arkadaşının evine havalandırmadan girmek isterken sıkıştığı yerde öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde misafir olarak geldiği arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen şahıs, sıkışarak hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde misafir olarak geldiği arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen şahıs, sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından Kocasinan ilçesine arkadaşını görmeye gelen Mehmet Demirezen (27), Şeker Mahallesi 3167. Sokak'taki evin kapısının açılmaması üzerine eve havalandırma boşluğundan girmeye çalışırken bulunduğu yerde sıkıştı. Banyoya giren arkadaşının havalandırmadan sarkmış bir ayak görerek haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bulunduğu yerden çıkardığı Demirezen'in sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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