Arkadaşının çürüyen dişini penseyle çektiği anlar kamerada

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Kahramanmaraş'ta bir kişi, arkadaşının çürüyen ve sallanan dişini penseyle çekti. O anlara şahit olanlar ise kendilerini gülmekten alamadı.