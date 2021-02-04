Arkadaşının çürüyen dişini penseyle çektiği anlar kamerada
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Arkadaşının çürüyen dişini penseyle çektiği anlar kamerada

04.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:45

Kahramanmaraş'ta bir kişi, arkadaşının çürüyen ve sallanan dişini penseyle çekti. O anlara şahit olanlar ise kendilerini gülmekten alamadı.

Merkez Onikişubat İlçesi Boğaziçi mevkisindeki bir markette çalıştığı öğrenilen İsmail Vaisoğlu, akşam saatlerinde çürümüş dişinin hem ağrıdığını, hem de sallandığını arkadaşı Mesut Çürük'e söyleyerek dişini çekmesini istedi.

DİŞİ ÇEKİP ARKADAŞINA VERDİ

Arkadaşına yardım etmek isteyen Mesut Çürük, eline pense alarak sallanan dişi çekmek istedi. Birkaç denemenin ardından sallanan dişi penseyle çekmeyi başaran Mesut Çürük, daha sonra çektiği dişi arkadaşına verdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, penseyle diş çekimini izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.

Arkadaşının çürüyen dişini penseyle çektiği anlar kamerada
Arkadaşının çürüyen dişini penseyle çektiği anlar kamerada
Arkadaşının çürüyen dişini penseyle çektiği anlar kamerada
Arkadaşının çürüyen dişini penseyle çektiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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