Arkadaşını ziyarete gittiği kütüphanede kalp krizi geçirdi

SİVAS'ta ziyaret için gittiği kütüphanede çay içerken kalp krizi geçiren Ahmet Azman (65), hastanede tedaviye alındı.

SİVAS'ta ziyaret için gittiği kütüphanede çay içerken kalp krizi geçiren Ahmet Azman (65), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Nalbantlarbaşı Caddesi'ndeki Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Ziyabey Yazma Eser Kütüphanesi'nde meydana geldi. Kent merkezindeki Paşa Camisi'nde öğle namazını kılan emekli Ahmet Azman, yakındaki kütüphanedeki arkadaşlarını ziyarete gitti. Burada kendisine ikram edilen çayı içerken birden fenalaşarak yere düşen Azman için bölgeye sağlık ekipleri çağırıldı. İhbar üzerine kütüphaneye gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, Ahmet Azman'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Azman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Azman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.Kütüphane görevlisi Ahmet Nebioğlu, Ahmet Azman'ın kendilerini ziyarete geldiği sırada aniden rahatsızlandığını ve bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdiklerini ifade etti.

- Sivas

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATLI