Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
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Küfreden arkadaşını bacağından vurdu

İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN - Haberler | 3. Sayfa

Küfreden arkadaşını bacağından vurdu Arkadaşını tabancayla vurup kaçtı, yakalanınca 'küfür etti' dedi Konya'da arkadaşını küfür ettiği iddiasıyla yaralayan şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı Konya'da 23 yaşındaki genç, kendisine küfür ettiği iddiasıyla...

Küfreden arkadaşını bacağından vurdu

Arkadaşını tabancayla vurup kaçtı, yakalanınca 'küfür etti' dedi

Konya'da arkadaşını küfür ettiği iddiasıyla yaralayan şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı

KONYA - Konya'da 23 yaşındaki genç, kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını tabancayla vurarak yaraladı. Polis ekipleri şüpheli ve olaya karışan kuzenini evlerine yapılan baskında kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Küre Çayı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatlerinde sokakta sohbet eden 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Y. yanında bulunan tabanca ile Ö.A.K.'yi bacağından vurdu. Şüpheli Ahmet Y. ile kuzeni Y.Y. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.A.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet Y. ile olaya karıştığı belirlenen kuzeni Y.Y. ise polisin evlerine yaptığı baskın sonucunda tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ahmet Y.'nin polisteki ilk ifadesinde Ö.A.K.'nin kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
Küfreden arkadaşını bacağından vurdu
Küfreden arkadaşını bacağından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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