Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti (2)
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Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti (2)

Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel
Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti (2)

GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKayseri'nin Develi ilçesinde, Eyüp Yıldız tarafından tabancayla vurulduktan sonra toprağa gömülen Emrah Balkaş (29) cinayetine 7 kişinin daha karıştığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'nin Develi ilçesinde, Eyüp Yıldız tarafından tabancayla vurulduktan sonra toprağa gömülen Emrah Balkaş (29) cinayetine 7 kişinin daha karıştığı belirlendi. Şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alındı. Suçsuz olduklarını iddia eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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