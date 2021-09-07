Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı (2)
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Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı (2)

Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

GELİN ALMAYA GİTTİ, ARKADAŞLARI YUMURTA, UN VE SUYA BULADIAntalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşamki düğünde Büşra Topçu ile evlenen Furkan Topçu, bugün ilçede yöresel olarak yapılan gelin alma etkinliğinde arkadaşlarının şakasına maruz kaldı.

GELİN ALMAYA GİTTİ, ARKADAŞLARI YUMURTA, UN VE SUYA BULADI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün akşamki düğünde Büşra Topçu ile evlenen Furkan Topçu, bugün ilçede yöresel olarak yapılan gelin alma etkinliğinde arkadaşlarının şakasına maruz kaldı. Yöreye özgü bir gelenek dolayısıyla düğünden sonra baba evine giden gelin Büşra Topçu'yu, baba evinden almaya giden damat Furkan Topçu'ya arkadaşları yumurta, pasta sosu, un ve suyla bir sürpriz hazırladı. Durumdan son anda haberdar olup damatlığını çıkarıp, eşortmanlarını giyen Furkan Topçu'yu, arkadaşları gelin almaya geldiğinde yumurta, un, sos ve suya buladı. Başından aşağı dökülen malzemeler nedeniyle zor anlar yaşayan Furkan Topçu, neye uğradığını şaşırdı.

'BENDE BİTMESİN BÖYLE ADETLER'Arkadaşlarının şakasından sonra Demirören Haber Ajansı'na konuşan Furkan Topçu, "Yapılanlar bence yanlış. Ben hiç kimseye böyle bir şey yapmadım, böyle bir şey başıma geldi. Bundan sonra ben başlıyorum, yapılsın. Daha yeni başlıyoruz. Neler, neler yapacağım. Bende bitmesin böyle adetler. Millet devam etsin. Sıra bana gelecek. Bana bunu yapanların hepsi evlenecek. Hepsi küçük daha. Sıra bana gelecek" diyerek arkadaşlarına gözdağı verdi.'TELEFON SÜRPRİZ OLDU'Furkan Topçu, arkadaşının düğünde 11 bin TL'lik cep telefonu takmasına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Telefon biraz denk geldi. Telefonu beklemiyordum. Sürpriz oldu. Düğün takısı olarak cep telefonu takan arkadaşımla 5 yıllık bir samimiyetimiz var. Ben onun işini yapıyorum. O benim işimi yapıyor falan. Açıkçası beklemiyordum. Çok teşekkür ederim İbrahim Kılınç'a. Maddi değerinin hiçbir önemi yok. Manevi değeri çok fazla Allah razı olsun."

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),


Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı (2)
Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı (2)
Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı (2)
Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

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