Arkadaşım Hoşgeldin yönetmen kim? Fırat Doğu Parlak kimdir? Fırat Doğu Parlak kaç yaşında, nereli? Fırat Doğu Parlak biyografisi!

Arkadaşım Hoşgeldin yönetmen kim? Özellikle Tolga Çevik'le birlikte çalıştığı Arkadaşım Hoşgeldin'deki dış ses olması ile bilinen Fırat Doğu Parlak kimdir? Fırat Doğu Parlak kaç yaşında, nereli? Fırat Doğu Parlak hayatı ve biyografisi nedir?

Arkadaşım Hoşgeldin yönetmen kim? Özellikle Tolga Çevik'le birlikte çalıştığı Arkadaşım Hoşgeldin'deki dış ses olması ile bilinen Fırat Doğu Parlak kimdir? Fırat Doğu Parlak kaç yaşında, nereli? Fırat Doğu Parlak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ARKADAŞIM HOŞGELDİN YÖNETMEN KİMDİR?

Fırat Doğu Parlak (d. 22 Eylül 1975; Adana), Türk yapımcı ve yönetmen.

FIRAT DOĞU PARLAK KİMDİR?

Fırat Doğu Parlak, 22 Eylül 1975 tarihinde Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi de doğduğu yerde tamamladı. Daha sonradan yönetmen oldu.

Kariyeri;

Birçok markanın reklam filminde yönetmenlik yaptı. Kariyerinin dönüm noktası olan, Tolga Çevik'in oynadığı Komedi Dükkanı'nda yönetmenlik yaptı. İlk kez Komedi Dükkanı adlı projeyi hayata geçirdi. Yani yayının patenti ona ait. Geçtiğimiz yıllarda TRT 1'de yayınlanan Mert ile Gert ve ''Cümbür Cemaat'' Aile dizilerinin de yönetmenliğini yaptı.

15 Haziran 2011 tarihinde Komedi Dükkanı: Yolun Sonu adlı bölüm ile yayın hayatına son verdi. Programın sonlanmasından bir süre sonra Arkadaşım Hoşgeldin adlı turne ile Türkiye'yi gezen ekip, 2014 yılbaşında yine Arkadaşım Hoşgeldin adlı bir program ile televizyonlara geri dönmüştür. Daha sonra Müdür Ne'aptın ile yollarına devam etmişlerdir. "Sen devam et, ben montajda atarım o kısmı" sözü meşhurdur. Daha sonra Tolgshow programında, Tolga Çevik ile birlikte bir önceki formatlarla aynı şekilde devam etmiştir.

ÖZEL HAYATI

20 Şubat 2016 tarihinde Belçika'da oyuncu Burcu Kara ile evlenmiştir.

FİLMOGRAFİSİ

Yönetmenlik Yaptığı Projeler

• Komedi Dükkanı - 2007-2011

• Mert ile Gert - 2008-2009

• Gecekondu - 2010

• Arkadaşım Hoşgeldin - 2013-2015

• Müdür Ne'aptın - 2016

• TOLGSHOW - 2018

• TOLGSHOW Filtresiz - 2021-

Senaristlik Yaptığı Projeler

• Ah Kalbim - 2009

• Cümbür Cemaat Aile - 2010

Yapımcılık Yaptığı Projeler

• Şebeke - 2012

• Hadi İnşallah - 2014

• Kim O! - 2014