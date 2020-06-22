Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
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Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi

- Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi Acılı baba oğlunu göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurladı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan 32 yaşındaki DJ, son yolculuğuna uğurlandı.

22.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:51

- Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi

Acılı baba oğlunu göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan 32 yaşındaki DJ, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında göz yaşlarına boğulan acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. isimli şahıs, gece saatlerinde yemek yemek için DJ'lik yapan arkadaşı 32 yaşındaki Levent Bat'ın evine gitti. Sabaha karşı Bat, İ.Ö. tarafından henüz öğrenilemeyen bir nedenle tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Levent Bat'ın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından İ.Ö. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına aldı. İ.Ö.'nün emniyette verdiği ifadesinde Bat'ı şakalaşırken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan İ.Ö. tutuklanırken, T.S. isimli bir şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Bat'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bat'ın cenazesi daha sonra İzmit Fevziye Camii'ne getirildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazı ile Bat son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına babası Muharrem Bat, kardeşi Nedim Bat, annesi Nursel Bat, arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesinde oğlunun tabutu başında bekleyen Muharrem Bat gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı sırasında Bat ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Bat'ın cenazesi Gölcük İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.

Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi

Kaynak: İHA

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