Arkadaşı tarafından 6 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
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Anafartalar Mahallesi, Ödemiş, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Arkadaşı tarafından 6 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, çıkan kavgada arkadaşı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinde 6 kez bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

08.04.2020 20:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:16
Arkadaşı tarafından 6 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, çıkan kavgada arkadaşı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinde 6 kez bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Göksenin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Yasin A. ile aralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıkan Barış Günar (29), kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Yasin A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez bıçaklandı. Yaşanılan olayın ardından, Yasin A. olay yerinden hızla kaçarken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Günar, ambulans ile Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Günar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve İzmir Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan, polis ekiplerince Yasin A.'yı yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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