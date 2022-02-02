Arkadaş cinayeti şüphelisi, kaçtığı şehirde yakalandı

TOKAT'ta, tartıştığı arkadaşı Erol Öncü'yü (25) av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Tamer M., yolcu otobüsüyle gittiği Kocaeli'nde yakalandı.

Olay, dün akşam Erenler Mahallesi Uzunseki Sokak'taki Tamer M.'ye ait evde meydana geldi. Tamer M., iddiaya göre, arkadaşları Mücahit Delioğlan (24) ve Mertcan Gökbaş (21) ile evinde alkol aldı. Tamer M., daha sonra evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Tamer M., evdeki av tüfeği ile Öncü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Öncü, ağır yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mücahit Delioğlan ve Mertcan Gökbaş, kent merkezinde yakalanırken, şüpheli Tamer M.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tamer M.'nin yolcu otobüsü ile Kocaeli'nin Gebze ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, öğle saatlerinde Tamer M.'yi ilçede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından Tokat'a getirileceği belirtildi.