Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 613. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 613. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar 613. bölüm bugün var mı, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar bölüm bugün mü, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
4 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 613. Bölümünde ekip, Rıza Babanın önderliğinde büyük bir operasyon düzenliyor!
Yeniden bir araya gelen ekibimizi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır.
Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?
Arka Sokaklar 614. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Rıza Babanın, Lena'yı serbest bırakması ekibi şaşkına çeviriyor!
Ekip, tetikçi Lena'nın peşine düşüyor. Onu bir otelde kıskıvrak yakalayan ekibimiz emniyete getirerek hapse tıkıyor. Bu sırada ilginç bir durum yaşanıyor. Bir çok kişinin katili olan Lena, Rıza Baba tarafından serbest bırakılıyor. Bu kararı anlamaya çalışan ekibimiz büyük şaşkınlık yaşıyor.