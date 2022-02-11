Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 613. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 613. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 613. Bölümünde ekip, Rıza Babanın önderliğinde büyük bir operasyon düzenliyor!

Yeniden bir araya gelen ekibimizi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır.

Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.