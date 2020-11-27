Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yıllardır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya ne oldu?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezon cuma akşamları izleyiciyle buluşacak olan Arka Sokaklar dizisi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 566. Bölümde ekip, Rıza Babanın aldığı kararla şaşkına dönüyor!

Servan, başarılı operasyonlardan sorumlu tuttuğu Rıza Baba ve ekibinden intikam almak için gaddarca bir yola girer. Rıza Baba ailesi ile uykudayken evlerini kundaklar ve yanan evden çıkmalarını önlemek için de dışarıda pusu kurarlar. Çıkmaya yeltendikleri sırada onlara ateş ederek eve tekrar girmelerine neden olurlar. Rıza Baba ve ailesi ekibin gelmesiyle bu cehennem ortamından kurtulmayı başarırlar; fakat, eşi Ayla dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Durumu ciddidir.

Ekip, hemen Servan ve örgütünün peşine düşer. Servan, durmak bilmiyordur. Para ihtiyacını karşılamak için zengin bir adamın küçük kızını kaçırır. Adam, Rıza Babayı tanıdığından dolayı ondan yardım ister. İşin ucunda Servan'ın olduğunu öğrenince vakit kaybetmeden olaya dahil olurlar. İstenilen para toplandıktan sonra buluşma yerinde ekibimiz yerini alır. Parayı almaya Servan yerine adamları gelir. Küçük çocuk da yoktur yanlarında. Adamları takip eden ekibimiz Servan'a ulaşır ve aralarında bir kovalamaca başlar. Servan'ın içinde bulunduğu araba şarampole yuvarlanarak infilak eder. Servan'ın ölüp, ölmediği ise çıkacak olan adli tıp raporundadır.

Rıza Baba yaşanan bu olaydan sonra bir karar alır. Bu kararını da ekibimize sesli mesajla iletir. Mesajı dinleyen ekip büyük şaşkınlık yaşar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLDU?

Servan'ın ölmediği bilgisi ekibi şoke ediyor!

Ekip, Servan'ın şarampole yuvarlanan arabanın içinde olduğunu düşünmektedir. Adli tıptan gelen haber ile şaşkına dönerler. İkinci büyük şaşkınlığı ise, bombalı bir eylem hazırlığında olduğu haberini aldıklarında yaşarlar. Tüm ekip Servan'ı bulmak için seferber olur. İhbarlarla Servan'ın olası mekanlarına operasyon düzenleyen ekibimiz adamlarından birisini yakalamayı başarır. Servan, canlı bomba eylemi ile okulları hedef almıştır. Canlı bomba belirledikleri okulun önüne gelir. Çocuklar okul bahçesinde her şeyden habersiz teneffüs yapmaktadırlar.

Ekip, canlı bombanın kendisini patlatmasını engelleyebilecek mi? Çocuklar tehlikeli durumdan kurtulmayı başarabilecekler mi? Ekip, Servan'ı etkisiz hale getirebilecek mi?