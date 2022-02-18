Arka Sokaklar son bölüm izle! Kanal D Arka Sokaklar 615. bölüm full HD izle! Arka Sokaklar 616. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, yasadışı dövüş şebekesini çökertmek için bir plan yapar. Bu plana göre Emre dövüşçü, Cemal de onun antrenörüdür. Kafes dövüşü yapılan çete ile iletişim kurularak Emre'nin sisteme dahil edilmesi sağlanır. Dövüşler yapılır ve Emre büyük başarılar kazanır. Bu durum çete liderinin de dikkatini çeker. İşler eki için iyi giderken tatsız bir durum yaşanır. Operasyon zamanı Cemal ve Emre'nin konuşmalarını çete elemanlarından birisi duyar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

ARKA SOKAKLAR 615. BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Sinem Yılmaz (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

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