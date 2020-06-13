Arka Sokaklar sezon finali izle! Arka Sokaklar oyuncuları kim?
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Arka Sokaklar sezon finali izle! Arka Sokaklar oyuncuları kim?

Arka Sokaklar 556. sezon finali bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarına geldi. Hakan'ın son görevde başına gelenlerin ardından ekip üyelerinin hayatında güzel şeyler de meydana gelir. Mesut ile Selin evlenme kararı almıştır. Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar sezon finali izle! Arka Sokaklar oyuncuları kim?
13.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:06

Arka Sokaklar yeni bölüm yayımlandı. Dizi severler Hakan'ın başına gelenlerle büyük üzüntü yaşarken, diğer yandan da olayın sonu yine ekibin başarısıyla biter. Çoban ailesi de yine ününe ün katarak devam eder. Yurt dışına gitme kararı alan Ezgi ise ekibi derinden etkilemiştir. İşte, Arka Sokaklar son bölüm...

Arka Sokaklar son bölüm izle...

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Uzun süredir ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin başarısında şüphesiz güçlü oyuncu kadrosunun büyük payı bulunuyor. Yerli polisiye dizisi olan çalışmada aynı zamanda dostluk ve aile olmanın da önemi vurgulanıyor. Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları arasında;

Arka Sokaklar sezon finali izle! Arka Sokaklar oyuncuları kim?

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Merve Oflaz, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Nazlı Tosunoğlu, Tunç Oğuz, Yüsra Geyik, Onur Bay, Kerimhan Duman, Elvan Dişli yer alıyor.

Arka Sokaklar sezon finali izle! Arka Sokaklar oyuncuları kim?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesini çökertmek için Hakan'ı dövüşçü kılığında içeri sokar. Olaylar hesaplandığından kötü gider ve Hakan, çete tarafından kaçırılarak, ölümüne şiddet uygulanır. Son anda Hakan'ı bulup hastaneye yetiştiren ekip, çeteyi çökertmek için harekete geçer ve Dimitri ismine ulaşırlar. Ekip, onu yakalayabilmek için dövüş olayını organize eden çetenin diğer elemanları olan Esmer, Olga ve Poyraz'ın peşine düşer. Kısa zamanda yakalanan çete elemanlarının verdikleri bilgilerle Dimitri'nin saklandığı eve operasyon düzenlenir.

Arka Sokaklar sezon finali izle! Arka Sokaklar oyuncuları kim?

Bu arada Londra'ya gitme kararı alan Ezgi, ekibi şaşırtır. Özellikle Cemal, bu durumdan büyük rahatsızlık duyar. Mesut ise Selin'in doğum gününde müjdeli haberi verir. Sonunda Mesut ve Selin evleniyordur.

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