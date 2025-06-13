Arka Sokaklar Selin ölüyor mu?

Arka Sokaklar Selin ölüyor mu?
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Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 717. Bölüm fragmanı gündem oldu. Peki, Arka Sokaklar Selin ölüyor mu?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 717. Bölüm fragmanı yayınlandı ve yaşananlar merak uyandırdı. Peki, Arka Sokaklar Selin ölüyor mu?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevher'den ekibe bombalı tuzak!

Ayşecan'ın peşindeki ekibe Cevher'den büyük tuzak! Selin, bombadan kurtulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR SELİN ÖLÜYOR MU?

Selin, arkadaşlarının bomba tuzağı ihtimaline karşı uyarmasına rağmen bebek arabasına yöneliyor. Bebek arabasının üstünü açmaya çalıştığı anda kumanda çalıştırılıyor. Ancak Selin'in durumu yeni bölümde belli olacak.

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İşte, o anlar:

Arka Sokaklar Selin ölüyor mu?

Arka Sokaklar Selin ölüyor mu?

Arka Sokaklar Selin ölüyor mu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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