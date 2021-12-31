Arka Sokaklar neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar bugün yok mu, niye yok? Arka Sokaklar 31 Aralık Cuma günü neden başlamadı?

Arka Sokaklar bitti mi, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Arka Sokaklar olmayacak mı? Bu hafta Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Arka Sokaklar Cuma günü değil mi, bugün neden başlamadı? Arka Sokaklar final mi yaptı, neden yok? Arka Sokaklar niye başlamadı? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arka Sokaklar her Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

Fakat 31 Aralık Cuma günü Arka Sokaklar ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 1 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.

Arka Sokaklar bugün Yılbaşı arası nedenyile ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Cuma günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Arka Sokaklar 31 Aralık Cuma günü yeni bölümü yayınlanmayacak.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Sinem Yılmaz (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

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