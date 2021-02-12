Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar 577. yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Yıllardır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar 577. yeni bölüm fragmanı izle!

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar 577. yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

ARKA SOKAKLAR 576. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 576. Bölümde ekip, kendilerine şantaj yapan Servet Amcaya büyük darbe indiriyor!

Servet Amca, peşinde olan ekibi dize getirebilmek için kumpaslar kurmaya başlar. İlk hamle olarak Arif Müdürü kullanır. Arif Müdür ile bir kadının görüntüleri üzerinden Rıza Babayı ve ekibini yolundan çekmeyi umutlar. Rıza Baba ve ekip, bu şantaja pabuç bırakacak yürekte olmadıklarını yaptıkları gizli operasyonlarla Servet Amcaya gösterirler. Emniyette, Servet'e çalışan birisi olduğunu düşünerek tüm operasyonları gizli yapan ekibimiz, silah kaçakçılığıyla ilgili yaptıkları son operasyonla Amcayı çok kızdırırlar. Servet, bunun acısını Arif Müdürün görüntülerini sosyal medyaya sızdırarak gösterir; fakat Rıza Baba ve ekip, bu duruma karşı önlem almışlardır. Köşeye sıkıştığını gören Servet ise, ikinci hamlesini yapar. Terör Şubedeki köstebeği Komiser Muzaffer'i kullanarak Mesut'a kumpas kurmaya başlar.

ARKA SOKAKLAR 576. SON BÖLÜM İZLE!

ARKA SOKAKLAR 577. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 577. Bölüm Fragmanı yayında! Rıza Baba, muzafferi köşeye sıkıştırıyor!

Mesut'un arabasında uyuşturucu bulunur. Servet'in, ekip üzerindeki oyunlarını bilen Rıza Baba olayı araştırır. Sonunda beklenmedik bir isme ulaşılır. Bu kişi Terör Şube Komiseri Muzaffer'dir. Rıza Baba, ellerinde onu suçlayacak kanıt olmadığı için Muzaffer'i sıkıştırıp ağzından laf almaya çalışır. Muzaffer ise, Rıza Babanın karşısında soğuk terler dökmektedir. Nazike, falcıya gittiğinde ilginç bir durumla karşı karşıya kalır. Esra'nın götürdüğü falcıda Arda'ya rastlarlar. Arda, belinde önlük Nazike'nin karşısında ne yapacağını şaşırır. Ekibe bir ihbar gelir. İhbarda bir taksinin önü kesilip, içerideki müşteriye üç kişi saldırmıştır. Söylenen saat ve lokasyon, Tunç'un da taksiye bindiği anlara denk geldiğinden Mesut endişelenir.

ARKA SOKAKLAR 577. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE!

ARKA SOKAKLAR 577. YENİ BÖLÜMDE 2.FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 577. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Mesut'a büyük bir kumpas kuruluyor!

Amca lakaplı suç örgütü lideri Servet, ekibin operasyonlarından dolayı sıkışmış durumdadır. Kirli oyunlarla ekibin üzerine giderek rahat bir nefes almaya çalışmaktadır. Bu uğurda ilk olarak Arif Müdüre şantaj videosuyla saldırıp onu ekarte etmeyi başarmıştır. Sırada ağır top olan Mesut vardır. İçerideki adamı olan Terör Şube Komiseri olan Muzaffer'i kullanarak, Mesut'u gözaltına aldırmayı başarır. Yakılan bir mekanda görüntüleri olan Mesut, organize kumpas ile suçlu gösterilmiştir. Mesut, sorgu sırasında Muzaffer'in yapmak istediğini anlar ve öfkeden gözü dönmüş bir şekilde ona saldırır.

ARKA SOKAKLAR 577. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!