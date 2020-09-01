Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar'a hangi oyuncu katıldı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?
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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar'a hangi oyuncu katıldı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

15. sezonu ile yeni sezona hazırlık yapan dizi Arka Sokaklar kadrosuna yeni isim katıldı. Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar oyuncuları kimler?

Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar'a hangi oyuncu katıldı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?
01.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:31

Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezona yeni kadrosu ile devam edecek. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar oyuncuları kimler?

ARKA SOKAKLAR KADROSUNA KİM KATILDI?

522. bölümü ile sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisine yeni sezonda Perihan Ünlücan da rol alacak. Oyuncu, avukat Başak rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar'a hangi oyuncu katıldı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor. Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor. Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.

Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!

Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar'a hangi oyuncu katıldı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonu merakla beklenen Arka Sokaklar 13 Eylül 2019 Cuma günü yayınlanmaya başlayacak.

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